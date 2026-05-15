عقدت NHC ممثلةً بشركة إدارة الأصول، شراكة إستراتيجية مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ وذلك بهدف تطوير حلول متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، بما يعزز الاستدامة البيئية ويرتقي بكفاءة الخدمات التشغيلية في الوجهات العمرانية بمختلف مناطق المملكة.

وقد مثّل التوقيع من جانب NHC الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول الأستاذ عبد العزيز الرميح، ومن جانب شركة «سرك» مثلها الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الأستاذ أحمد بن علي الجهني، وتأتي هذه الشراكة تجسيدًا للرؤية المشتركة للطرفين نحو مستقبل مستدام، وتعكس التزامهم الراسخ بإدارة النفايات عبر تبني ممارسات نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وتركّز الشراكة على تقديم خدمات متخصصة للتعامل مع مختلف أنواع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها وفق أفضل المعايير البيئية، بما يدعم رفع كفاءة إدارة المخلفات والاستفادة من الموارد للحفاظ على البيئة.

يذُكر أن NHC تسعى مع امتداد وجهاتها البالغ عددها 25 وجهة حضرية في 16 مدينة، إلى تبني حلول ومبادرات بيئية من خلال التعاون مع جهات رائدة في قطاع الاستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بناء وجهات أكثر استدامة.