فيما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» بمقدار 230.98 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.995.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم؛ انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، بمقدار 24.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 10995.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 275 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 157 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات مهارة، وتسهيل، وسدكو كابيتال ريت، والمنجم، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إعمار، ونادك، ومسار، وريدان، والمملكة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.36% و4.52%، فيما كانت أسهم شركات مهارة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وصادرات هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا، وأنابيب الشرق، ومهارة، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.