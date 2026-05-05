انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، 83.68 نقطة ليقفل عند مستوى 11.006.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 285 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 216 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات سي جي إس، والدواء، وعناية، وليفا، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحر الأحمر، والأبحاث والإعلام، والخدمات الأرضية، وتكافل الراجحي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.47% و5.91%.



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وكيان السعودية، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والأهلي، ورسن، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا 80.77 نقطة ليقفل عند مستوى 22.726.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.5 مليون سهم.