ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، بمقدار 46.95 نقطة، ليصل إلى مستوى 11168.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 374 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 182 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 74 شركة.


الأكثر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وكيان السعودية، وينساب، وجبسكو، وسابك، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أبو معطي، ومجموعة تداول، وصناعة الورق، والتعاونية، ومعادن الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.07%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، وكيان السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً بمقدار 154.06 نقطة، ليصل إلى مستوى 22949.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.