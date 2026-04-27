ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، بمقدار 46.95 نقطة، ليصل إلى مستوى 11168.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 374 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 182 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 74 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وكيان السعودية، وينساب، وجبسكو، وسابك، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أبو معطي، ومجموعة تداول، وصناعة الورق، والتعاونية، ومعادن الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.07%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، وكيان السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً بمقدار 154.06 نقطة، ليصل إلى مستوى 22949.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
The main Saudi stock index rose by 46.95 points, reaching a level of 11168.51 points, with trading valued at 6 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 374 million shares, with shares of 182 companies recording an increase in value, while shares of 74 companies declined.
Top Gainers
The shares of Petro Rabigh, Kayan Saudi Arabia, Yanbu National Petrochemical Company (Yansab), Gypsum Company (Gypco), and SABIC were the top gainers, while the shares of Abu Moati, Tadawul Group, Paper Industry, Cooperative Insurance, and Ma'aden were the biggest losers in trading. The percentage changes ranged between 9.96% and 4.07%. Meanwhile, the shares of Americana, Kayan Saudi Arabia, Batic, Saudi Aramco, and Petro Rabigh were the most active in terms of volume, while the shares of Al Rajhi Bank, Saudi Aramco, SABIC, Kayan Saudi Arabia, and SABIC Agricultural Nutrients were the most active in terms of value.
The parallel stock index "Nomu" closed up by 154.06 points, reaching a level of 22949.23 points, with trading valued at 23 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 2 million shares.