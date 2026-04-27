أعلنت «سالك» -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- إتمام صفقة إستراتيجية رفعت بموجبها حصتها في شركة «أولام الزراعية القابضة» -الرائدة عالمياً في مجال الأغذية والأعمال الزراعية، ومقرها سنغافورة- إلى 80.01%، بقيمة إجمالية بلغت 1.88 مليار دولار، وذلك في إطار خططها الطموحة لتعزيز محفظتها الاستثمارية وتوسيع نطاق تأثيرها في الأسواق العالمية.



إستراتيجية شاملة



وتأتي هذه الخطوة لترسخ دور «سالك» المؤثر في قطاع الأغذية والزراعة العالمي، حيث تمثل «أولام الزراعية» إحدى كبرى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، مستندةً إلى منظومة تشغيلية متكاملة تغطي مراحل سلسلة القيمة كافة؛ بدءاً من تأمين إمدادات السلع الأساسية، مروراً بقدرات المعالجة المتقدمة، وصولاً إلى شبكاتها اللوجستية الممتدة. وهو ما يعزز بشكل مباشر كفاءة وموثوقية سلاسل الإمداد، ويضمن التدفق المستدام للسلع الغذائية نحو الأسواق العالمية.



وتنطلق «سالك» من إستراتيجية استثمارية شاملة تضع تنويع مصادر الإمداد والوصول المباشر إلى مصادر الغذاء العالمية في صميم مستهدفاتها، لضمان بناء منظومة مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات وترسيخ دعائم منظومة أمن غذائي ممتدة عبر القارات.