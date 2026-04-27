ارتفعت أسعار النفط بعد تعثر الجهود الرامية إلى استئناف محادثات السلام بشأن الحرب مع إيران، مع بقاء مضيق هرمز الحيوي مغلقاً فعلياً، ما يمدد الاضطرابات التي أربكت الأسواق، في منطقة الشرق الأوسط.



وارتفع خام «برنت» بما يصل إلى 2.3% إلى 107.73 دولار للبرميل.



وجرى تداول خام «غرب تكساس» الوسيط قرب 96 دولاراً.



وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رحلة كانت مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمبعوثيه الكبار إلى باكستان، التي تتوسط في المحادثات، بينما قالت إيران إنها لن تتفاوض ما دامت تتعرض للتهديد.



توقف «هرمز»



وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط بأحد المراكز الإستراتيجية مونا يعقوبيان: «المضيق لا يزال إلى حد كبير تحت الحصار، مع توقف حركة المرور».



وأضافت: «يبدو أن أياً من الطرفين لا يريد العودة إلى صراع مفتوح. نحن في حالة جمود تام، ووصل الوضع إلى طريق مسدود».