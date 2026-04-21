ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بنحو 0.283 مليون برميل يومياً على أساس شهري لتصل إلى 7.276 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي، وذلك بحسب ما كشفت بيانات صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).


ووفقاً للبيانات، زادت صادرات المنتجات النفطية بمقدار 0.140 مليون برميل يومياً لتبلغ 1.652 مليون برميل يومياً.


زيادة الإنتاج


وفي جانب الإنتاج، صعد إنتاج السعودية من النفط الخام بنحو 0.782 مليون برميل يومياً ليصل إلى 10.882 مليون برميل يومياً خلال فبراير، كذلك ارتفع معدل الإنتاج في مصافي التكرير المحلية بمقدار 0.207 مليون برميل يومياً ليسجل 3.012 مليون برميل يومياً.


وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات زيادة مخزونات النفط الخام بنحو 13.980 مليون برميل لتصل إلى 170.557 مليون برميل.


وسجل الطلب المحلي على المنتجات النفطية ارتفاعاً قدره 0.118 مليون برميل يومياً، ليبلغ 2.184 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها.