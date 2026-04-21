ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بنحو 0.283 مليون برميل يومياً على أساس شهري لتصل إلى 7.276 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي، وذلك بحسب ما كشفت بيانات صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
ووفقاً للبيانات، زادت صادرات المنتجات النفطية بمقدار 0.140 مليون برميل يومياً لتبلغ 1.652 مليون برميل يومياً.
زيادة الإنتاج
وفي جانب الإنتاج، صعد إنتاج السعودية من النفط الخام بنحو 0.782 مليون برميل يومياً ليصل إلى 10.882 مليون برميل يومياً خلال فبراير، كذلك ارتفع معدل الإنتاج في مصافي التكرير المحلية بمقدار 0.207 مليون برميل يومياً ليسجل 3.012 مليون برميل يومياً.
وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات زيادة مخزونات النفط الخام بنحو 13.980 مليون برميل لتصل إلى 170.557 مليون برميل.
وسجل الطلب المحلي على المنتجات النفطية ارتفاعاً قدره 0.118 مليون برميل يومياً، ليبلغ 2.184 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها.
Saudi crude oil exports increased by approximately 0.283 million barrels per day month-on-month, reaching 7.276 million barrels per day in February, according to data released by the Joint Organizations Data Initiative (JODI).
According to the data, petroleum product exports rose by 0.140 million barrels per day to reach 1.652 million barrels per day.
Production Increase
On the production side, Saudi crude oil production rose by approximately 0.782 million barrels per day, reaching 10.882 million barrels per day in February. The production rate at local refineries also increased by 0.207 million barrels per day to record 3.012 million barrels per day.
In terms of inventories, the data showed an increase in crude oil stocks by approximately 13.980 million barrels, reaching 170.557 million barrels.
Domestic demand for petroleum products recorded an increase of 0.118 million barrels per day, reaching 2.184 million barrels per day during the same period.