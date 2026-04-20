تبدو الحكومة الصينية عازمة على إعادة تشغيل مشاريع الفحم للتغلب على تراجع إمدادات الوقود وارتفاع أسعار الغاز، في خطوة تعكس توجهها لتعزيز أمن الطاقة.

مشروع عملاق



واستأنفت شركة الكهرباء الحكومية في الصين، العمل على مشروعها العملاق لتحويل الفحم إلى غاز، والذي تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار، بعد توقفه منذ عام 2014 بسبب تحديات لوجستية وبيئية، مع استهداف تشغيله في أكتوبر القادمة.



وفي السياق ذاته، تمتلك الصين 13 مشروعاً جديداً إما قيد الإنشاء أو في مرحلة التخطيط.



ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذه المشاريع نحو 5 سنوات، ما قد يسهم في رفع إنتاج الغاز الصناعي بنحو سبعة أضعاف ليصل إلى أكثر من 52 مليار متر مكعب سنوياً، بما يعادل نحو 12% من الإمدادات الوطنية.



حد أقصى



وكانت الصين قد رفعت أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية أخيراً، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.



وأعلنت هيئة التخطيط الحكومية الصينية أنها سترفع الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل في السوق المحلية بمقدار 420 يوانًا (61.11 دولار) للطن المتري و400 يوان (58.20 دولار) للطن على الترتيب.



وأوضحت اللجنة في بيانها أن الحكومة تواصل تطبيق تدابير للسيطرة على أسعار النفط المكرر للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على السوق المحلية.