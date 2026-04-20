تراجعت أسعار الذهب والفضة عند تسوية تعاملات، اليوم، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل مخاوف انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.



وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو القادم بنسبة 1% أو ما يعادل 50.80 دولار إلى 4.828.80 دولار للأوقية.



وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم أبريل الجاري بنسبة 2.19% أو ما يعادل 1.787 دولار إلى 79.951 دولار للأوقية.



عدم اليقين



وتزامن انخفاض الذهب والفضة مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع نتيجة حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق حيال فرص التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، مما أدى بدوره إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.



ورغم مخاوف انهيار الهدنة، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات اليوم إبرام اتفاق مع إيران يضمن السلام للشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع.