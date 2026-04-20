كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودية لشهر مارس 2026 ارتفاع أسعار 73 سلعة وخدمة، وانخفاض أسعار 91 سلعة وخدمة أخرى، مع استقرار أسعار 5 سلع دون تغيير، وذلك من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.



وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار 22 سلعة من السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وانخفاض سعر 16 سلعة أخرى خلال شهر مارس الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2025.



وفيما يخص سلع الأغذية والمشروبات، التي تتضمن 100 سلعة: كانت سلعة ليمون وسط إفريقي هي أكثر السلع ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر مارس الماضي، وذلك بنسبة 46.94%، تلاها ملوخية محلية بنسبة 28.81%، بينما كان بصل مدور محلي أكثر السلع انخفاضاً خلال الفترة نفسها، وذلك بنسبة 45.78%، تلاه بصل مدور مستورد بنسبة انخفاض قدرها 37.27%.



وأشارت البيانات، إلى ارتفاع أسعار 4 سلع من الحيوانات الأليفة ومنتجاتها وخدمات ثقافية أخرى فيما انخفض سعر سلعة واحدة في شهر مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



أما فيما يخص الملابس والأحذية، فقد ارتفعت أسعار 3 سلع من الملابس، فيما انخفض سعر 7 سلع خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وبحسب البيانات، تراجعت جميع سلع وخدمات العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى، في مارس 2026.