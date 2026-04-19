ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية بنحو 1.49%، بقيمة بلغت نحو 147 مليار ريال، لتبلغ نحو 9.996.31 مليار ريال، وذلك بنهاية الأسبوع المنتهي في 16 أبريل 2026، ومقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره تداول السعودية.



ملكية المستثمر الأجنبي



وبحسب التقرير، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.8% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 16 أبريل 2026.



ووفقاً للتقرير، فإن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل 2026 وصل إلى نحو 2.33 مليار ريال.



واستحوذت المؤسسات الأجنبية على 39% من إجمالي المشتريات، و31.3% من المبيعات خلال الأسبوع الماضي. في حين بلغ صافي مبيعات الأفراد الأجانب نحو 94 مليون ريال.



وبلغ صافي مبيعات الأفراد (الإجمالي) نحو 2.9 مليار ريال، حيث بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد نحو 627.7 مليون ريال، وصافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو مليار ريال، وصافي مبيعات المستثمرين المتخصصين نحو مليار ريال.



في المقابل، بلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 279.2 مليون ريال.