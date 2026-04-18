تتجه العديد من شركات الطيران في أوروبا إلى إلغاء رحلات وعطلات في الأسابيع والشهور القادمة في حال استمرار أزمة الوقود التي تعاني منها بسبب إغلاق مضيق هرمز؛ ما يعني أن آلاف العائلات في أوروبا أصبحت مهددة بإلغاء رحلاتها خلال الصيف الحالي، فضلاً عن الأسعار المرتفعة التي قد تدفع الكثيرين أصلاً إلى عدم الحجز والتخلي عن السفر خلال عطلة الصيف.



ارتفاع التكاليف



وأصدرت إحدى الشركات، التي تعتبر واحدة من أكبر مشغلي رحلات الطيران في أوروبا، تحذيراً للمسافرين مفاده أن نقص الوقود يُهدّد العطلات والرحلات خلال الأسابيع القادمة، ويتوجب وضع ذلك في عين الاعتبار.



ويُواصل نقص وقود الطائرات تهديد خطط العطلات الأوروبية، إذ ترتفع التكاليف إلى مستويات غير مسبوقة بعد إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.



ونقلت جريدة «Metro» البريطانية في تقرير اطلعت عليه «العربية Business» عن الرئيس التنفيذي للشركة كينتون جارفيس قوله: «لدينا رؤية واضحة حتى منتصف مايو فقط».



توقف تام



وفي هولندا، أعلنت الخطوط الهولندية أنها ستلغي عشرات الرحلات على العديد من خطوطها الأكثر ازدحاماً بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، بإجمالي 160 رحلة، موزعة بالتساوي بين رحلات المغادرة والوصول إلى مطار سخيبول في أمستردام.



كما أوقفت شركة الخطوط الألمانية عشرات الطائرات عن العمل، وتهدد شركات طيران نيجيرية بالتوقف عن الطيران تماماً إذا لم تنخفض التكاليف قريباً.