أعلن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، أن أستراليا مددت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر القادم، في الوقت الذي تواجه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.



وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».



تعطل سلاسل الإمداد



ذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة فيفا إنرجي في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير.



وأضاف: «تعمل مصفاة جيلونغ بنسبة 80% من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60% من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».



ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن عنه في مارس الماضي، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.



وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن اليوم.