عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للعراق من «مستقرة» إلى «سلبية».



وأشارت إلى المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني للبلاد نتيجة تأثير الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على تدفق الطاقة وعلى الأمن.



وقالت موديز في تقرير: «اعتماد العراق بشكل كبير على قطاع النفط يعني أن أي خلل في الصادرات عبر مضيق هرمز -التي تمثل نحو 90% من صادرات العراق من النفط الخام- سيؤدي إلى انخفاض كبير في تدفقات الدولار والإيرادات المالية».



تراجع إنتاج النفط



وأضافت وكالة موديز في تقريرها: «حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار، نتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود حركة النفط عبر المضيق إلى طبيعتها».



وأبقت الوكالة على تصنيف العراق عند «Caa1».



وفي الشهر الماضي، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بالبلاد بأن إنتاج حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انخفض بنحو 80%؛ بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق المضيق، مما أدى إلى ارتفاع مخزونات النفط إلى مستويات حرجة.