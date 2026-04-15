انخفض معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية 1.8% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنظيره من العام السابق (مارس 2025) الذي كان يبلغ 2.3 %، في حين سجل المؤشر ارتفاعًا نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.3%مقارنة بشهر فبراير 2025.



أسعار الجملة



في السياق ذاته، بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.3% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنظيره من عام 2025 في حين سجّل المؤشر ارتفاعًا نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس 2026.



يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة مكونة من 582 عنصرًا، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة مكونة من 343 عنصرًا.