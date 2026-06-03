لم تعد السياحة في جدة مجرد زيارة لمدينة ساحلية، بل أصبحت تجربة متكاملة تعكس التحول الكبير الذي تعيشه عروس البحر الأحمر. وبين الفنادق الفاخرة، التي باتت ترسم ملامح السياحة الحديثة، برز The Jeddah EDITION واحداً من الوجهات التي تجمع بين الفخامة والهدوء وروح المكان.

منذ لحظة الوصول إلى المطار، بدا الاهتمام بالتفاصيل حاضراً؛ استقبال منظم، سرعة في الإجراءات، وحفاوة تعكس مستوى الخدمة الذي ينتظر الزائر. ومع الوصول إلى الفندق، تبدأ ملامح تجربة مختلفة، حيث التصميم العصري الأنيق والإطلالة المباشرة على نادي اليخوت تمنح المكان طابعاً استثنائياً يلامس الهدوء والفخامة في آنٍ واحد.

الغرف الواسعة والبلكونات المطلة على البحر كانت من أبرز تفاصيل الإقامة، خصوصاً في ساعات المساء، حيث تتحول الجلسات الخارجية إلى مساحة للاسترخاء والتأمل وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق يمنح الضيف شعوراً بالراحة منذ اللحظة الأولى.

وفي جانب الضيافة، كان الفندق حريصاً على تقديم تجربة متكاملة تبدأ من الترحيب وحتى أدق التفاصيل اليومية. بوفيه الإفطار تميز بتنوعه وجودة خياراته، فيما خطف مطعم «ذا جروف» الأنظار بجلساته المفتوحة وأجوائه البحرية الراقية، إلى جانب قائمة طعام متنوعة جمعت بين الأطباق العالمية والنكهات المحلية بطريقة عصرية جذابة.

كما وفرت مرافق الفندق تجربة متوازنة بين الاسترخاء والنشاط؛ سبا هادئ بتجهيزات متكاملة، مسبح بإطلالة ساحرة، وصالة رياضية حديثة تلبي احتياجات الزوار.

ورغم فخامة المكان، بقيت البساطة الراقية هي العنوان الأبرز للتجربة. وحتى لحظة المغادرة، حرص الفندق على أن تكون النهاية مختلفة، عبر تقديم هدية تذكارية أنيقة تركت انطباعاً جميلاً، وكأن جدة أرادت أن تقول لزوارها: العودة هنا ليست خياراً بعيداً.

ويأتي The Jeddah EDITION ضمن محفظة ماريوت بونفوي التي تضمّ أكثر من 30 علامة فندقية استثنائية، مقدّماً تجربة ضيافة عصرية تمزج بين الفخامة والهدوء وروح جدة الحديثة.