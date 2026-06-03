واصلت صناديق استثمار الثروات السيادية الخليجية إبرام الصفقات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ أشار تقرير حديث لمؤسسة صناديق الثروات السيادية العالمية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ونظيريْه القطري والإماراتي، أنفقت مجتمعة 26 مليار دولار خلال مارس وإبريل ومايو 2026، وهو معدل إنفاق على الصفقات يفوق السنوات الخمس الماضية.



وتدفقت الرساميل الخليجية لضمان إبرام صفقات في الولايات المتحدة، وكان قرار صندوق استثمار الثروة السيادية السعودية استثمار 6 مليارات دولار في شركة تطوير الألعاب الصينية «موون تكنولوجي» تأكيداً بأن الاستثمار في الأسواق الناشئة تفوق على نظيره في الأسواق المتقدمة. وأشار موقع «سيمافور» الإخباري الأمريكي إلى أن ذلك أظهر الصندوق السيادي السعودي باعتباره الأكثر نشاطاً استثمارياً في منطقة الخليج.



وفي تقرير ذي صلة؛ ذكر «سيمافور» أن صناديق استثمارات الثروات السيادية الخليجية وعدداً من مليارديرات المنطقة ستهبط عليهم ثروة طائلة جراء الطرح الأولي لأسهم شركة سبيس اكس، التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي يعد أكبر اكتتاب من نوعه على مستوى العالم. وسيتم ذلك على رغم الحرب الدائرة، والتوترات المتفاقمة في المنطقة.



ورغم أن ملف الاكتتاب في «سبيس اكس» لم يحدد حجم المستثمرين الخليجيين وحجم استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية في الشركة الضخمة؛ إلا أن «سيمافور» ذكر أنه حتى لو بلغت ملكية المستثمرين الخليجيين نسبة 1% فقط فسيعود عليهم ذلك بما لا يقل عن 15 بليون دولار.



وأضاف أنه بالنسبة إلى المستثمرين الخليجيين الذين ظلوا يقفون مع ماسك على مدى السنوات الماضية ستكون عائداتهم أكبر.



وأشار الموقع الأمريكي إلى أن أبرز المستثمرين السعوديين في أعمال ماسك هو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الذي استثمر 300 مليون دولار في موقع «تويتر». وتم تحويل هذا الاستثمار لاحقاً إلى أسهم في مؤسسة سبيس اكس. وأضاف أن شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، قدّرت في نهاية مارس 2026 استثمارها في «سبيس اكس» بنحو 4.5 مليار دولار. وكان صندوق استثمار الثروة السيادية السعودية استثمر من خلال شركة هيوماين 3 مليارات دولار في فبراير 2026 في شركة xAI، قبل اندماجها في «سبيس اكس»، وأوضح «سيمافور» أن «سبيس اكس» يقدر حجمها السوقي بـ28.5 تريليون دولار، بما يعادل ربع النتاج المحلي الإجمالي العالمي.