أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن صدمة الحرب في الشرق الأوسط خفضت توقعات النمو العالمي.



وقالت غورغييفا، اليوم: «اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الأسبوع القادم ستركز على كيفية تجاوز صدمة حرب الشرق الأوسط».



زيادة الجوع



أشارت غورغييفا إلى أن 45 مليون شخص إضافي يواجهون الآن انعداماً في الأمن الغذائي ليصل إجمالي عدد الجياع إلى أكثر من 360 مليون شخص.



وأضافت: «صندوق النقد يتوقع طلبات دعم بين 20 إلى 50 مليار دولار على المدى القريب نتيجة الحرب في إيران، كما أن زيادة أسعار الفائدة قد تكون ضرورية لمكافحة التضخم الناجم عن الحرب». وأشارت إلى أنه على السلطات المالية توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.



وأوضحت أنه على الدول الابتعاد عن التصرف بفردية للتحكم بأسعار الطاقة، محذرة من عدم القدرة على تجاوز صدمة الطاقة بدون ألم.



وأشارت إلى أن الحرب أدت لانخفاض تدفق النفط العالمي بنحو 13% وإمدادات الغاز بنسبة 20%.