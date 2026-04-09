عززت أسعار النفط مكاسبها في تعاملات اليوم، مع تراجع الدولار وفي ظل تقييم الأسواق للقيود التي لا تزال مفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، رغم وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.



وزادت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم شهر يونيو القادم بنسبة 4.50% أو ما يعادل 4.26 دولار إلى 99.01 دولار للبرميل.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم شهر مايو القادم بنسبة 7.95% أو ما يعادل 7.50 دولار 101.91 دولار للبرميل.



مخاوف الأسواق



وعقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.15% إلى 98.982 نقطة.



وتأتي مكاسب النفط اليوم عقب انخفاضه بوتيرة حادة للغاية أمس، بعد الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ومع ذلك، تقيم الأسواق المخاوف المتعلقة باحتمال انهيار وقف إطلاق النار أو حتى الفشل في التوصل إلى تسوية نهائية مع انقضاء مهلة الأسبوعين.



وذكرت تقارير إعلامية أن إيران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يومياً عبر مضيق هرمز، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة.



سابقة خطيرة



حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن السماح لإيران بفرض رسوم على السفن مقابل العبور من مضيق هرمز يمثل سابقة خطيرة وغير مقبولة دولياً.



من جانبه، قال بنك «ستاندرد تشارترد» إن المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين والقيود التشغيلية ستحد من إمدادات الطاقة الإضافية عبر المضيق خلال الأسبوعين القادمين.



وأبقى «جولدمان ساكس» على توقعاته لأسعار «برنت» عند 82 و80 دولاراً للربعين الثالث والرابع على التوالي، وخفض توقعات الربع الثاني إلى 90 دولاراً، معتبراً أن «علاوة المخاطر» بدأت تتقلص تدريجياً مع زيادة طفيفة في التدفقات.