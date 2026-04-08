ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، بنحو 2% في مستهل تعاملات اليوم، تفاؤلاً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز على الفور.



وصعد المؤشر بنسبة 1.95% أو 213 نقطة ليصل إلى 11.301 نقطة.



وسجلت قيم التداولات نحو 1.23 مليار ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة 58.6 مليون سهم، وارتفع 258 سهماً، فيما انخفضت 8 أسهم فقط.



الأكثر ارتفاعاً



تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم «تشب» بنسبة 7.76%، ثم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 7.63%، و«طيران ناس» 7.08%، و«الفخارية» بنسبة 6.2%، و«تبوك الزراعية» بنسبة 5.8%.



وجاء في صدارة الأسهم المنخفضة، أسهم «بترو رابغ»، و«ينساب»، و«أرامكو»، و«العزيزية ريت»، و«سيسكو القابضة» بنسب تراوحت بين 3.75% إلى 0.77%.