كشف التقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم التي تنشرها «تداول» السعودية، أن صافي مبيعات الأفراد السعوديين بكافة أنواعهم في السوق الرئيسية، في الأسبوع المنتهي في 2 أبريل الجاري بلغ نحو 2.2 مليار ريال.



ووفقا للتقرير، بلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية نحو 968.6 مليون ريال، حيث استحوذت على 36.8% من إجمالي عمليات الشراء، مقابل 33.5% من إجمالي عمليات البيع، واستحوذ الأفراد السعوديون على 46.6% من إجمالي عمليات الشراء في سوق الأسهم، مقابل 54% من إجمالي عمليات البيع.



مشتريات الشركات



وبلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 1.086.07 مليون ريال، نتجت عن صافي مشتريات الشركات السعودية بنحو 592.3 مليون ريال، وصافي مشتريات الجهات الحكومية 822.76 مليون ريال، فيما بلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية 189.8 مليون ريال.