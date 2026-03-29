تعلن شركة مراس المتحدة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد «أصول مكة» الإلكتروني يبدأ يوم الأحد 5/4/2026 الساعة 10 صباحًا وينتهي يوم الثلاثاء 7/4/2026 من الساعة 5:00 إلى 7:40 إلكترونيًا عبر منصة الدال للمزادات.

يطرح المزاد 17 فرصة عقارية نادرة في مواقع استثنائية في أهم الأحياء بمدينة مكة المكرمة، ويتكون العقار الأول من قصر أفراح وعمارة سكنية تجارية بمساحة 21535.44 متر مربع، والعقار الثاني من أرض سكنية ﻋﻠﻴﻬﺎ بمساحة 768.75 متر مربع، والعقار الثالث من أرض زراعية بمساحة 22067.76 متر مربع، والعقار الرابع من عمارة سكنية تجارية بمساحة 584.25 متر مربع، والعقار الخامس من عمارة سكنية تجارية بمساحة 490 مترًا مربعًا، والعقار السادس من عمارة سكنية تجارية بمساحة 661.53 متر مربع، والعقار السابع من أرض سكنية بمساحة 4855.63 متر مربع، والعقار الثامن من أرض سكنية بمساحة 300 متر مربع، والعقار التاسع من عمارة سكنية بمساحة 720 مترًا مربعًا، والعقار العاشر من عمارة سكنية بمساحة 500 متر مربع، والعقار الحادي عشر من عمارة سكنية بمساحة 550 مترًا مربعًا، والعقار الثاني عشر من أرض سكنية بمساحة 337.51، والعقار الثالث عشر من أرض مقام عليها مبنى بمساحة 1050 مترًا مربعًا، والعقار الرابع عشر من عمارة سكنية بمساحة 518.2 مشاع من 628.13 متر مربع، والعقار الخامس عشر من أرض سكنية تجارية بمساحة 35203.22 متر مربع، والعقار السادس عشر من أرض صناعية بمساحة 1492.57 متر مربع، والعقار السابع عشر من مستودع سكني تجاري بمساحة 5321.42 متر مربع.

حيث تقع على أهم الطرق والأحياء المميزة كطريق المدينة المنورة وشارع الحج وطريق المسجد الحرام وطريق الملك فيصل وطريق جدة والدائري الثالث وطريق العزيزية العام وحي العمرة والعزيزية وجعرانة وبطحاء قريش وتتميز بقربها من الحرم المكي والخدمات النوعية بمكة المكرمة، مما يجعلها وجهة استراتيجية.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة مراس المتحدة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0538898814.