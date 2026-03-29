ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بمقدار 32.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,751.82 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.5 مليون سهم.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضاً بمقدار 13.93 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,076.40 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 199 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 107 شركات.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات صالح الراشد، وبوان، وأنعام القابضة، ولجام للرياضة، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والصقر للتأمين، والمصافي، ومحطة البناء، وإعمار فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.52%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأنابيب، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وصالح الراشد، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.