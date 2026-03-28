أعلنت الأمم المتحدة أنها بصدد تشكيل فريق عمل لوضع آلية تضمن استمرار تدفق التجارة عبر مضيق هرمز، محذرةً من أن الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران تُنذر بتفاقم نقص الغذاء والأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.



تحرك فوري



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «التحرك الفوري ضروري للتخفيف من هذه العواقب». وأضاف أن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا سيقود المشروع.



وأشار إلى أن فريق العمل المزمع تشكيله سيستلهم أفكاره من مبادرات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك مبادرة حبوب البحر الأسود لأوكرانيا، وآلية الأمم المتحدة 2720 لغزة.



انتكاسة طويلة



وبين دوجاريك بقوله: «سيتواصل فريق العمل الآن مع جميع الدول الأعضاء المعنية لبحث كيفية تفعيل هذا المشروع، ونأمل أن تقدم جميع الدول الأعضاء المشاركة الدعم لهذا المشروع، لاسيما من أجل الناس الذين لحق بهم الضرر بالفعل».



ويحذر خبراء من الأمم المتحدة وخبراء آخرون من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة يهددان بارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية في الدول الهشة، ما قد يؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد في وقت بدأت فيه كثير من الدول التعافي من صدمات عالمية متتالية.