أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، إنه تم التوجيه الفوري بخصم 30% لكل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية.



وقال مدبولي: «قررنا إبطاء كامل للمشاريع الحكومية كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين».



وأشار إلى أنه تم استثناء المدارس والجامعات، والقطاعات الخدمية التي لا يمكنها تطبيق ذلك. وأفاد أن منظومة العمل عن بُعد ستبدأ يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعين العام والخاص.



تقليل الاستهلاك



وأضاف مدبولي: «بدأنا بيوم واحد وقد ندرس زيادة يوم آخر». وأوضح أنه إذا امتدت الحرب فترة أطول ستكون هناك إجراءات أخرى استثنائية للترشيد.



وأفاد أن قرارات غلق المحلات التجارية التاسعة مساءً هو تحريك للموعد الرسمي للإغلاق ساعة واحدة.



وأشار إلى أن استمرار الحرب فترة أطول مع زيادة فاتورة الطاقة يمكن أن يؤثر سلباً على تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج والخامات، ولذلك التحدي أن نخفض فاتورة الطاقة عبر تقليل الاستهلاك.



التحدّي الأكبر



وأكد رئيس الوزراء في تصريحاته أن مصر تساند دول الخليج، وأمن مصر يبدأ من أمن دول الخليج.



وأفاد بأن السلع متوافرة في الأسواق واستقرار أسعارها رغم كافة التحديات، مضيفاً: «التحدي الأكبر الذي يواجهني ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً».



وذكر أن الزيادة في تكلفة السولار الشهرية وصلت إلى 750 مليون دولار، ولا تغطي الزيادة الأخيرة في الأسعار إلا الثلث فقط.



وأفاد أن فاتورة الطاقة قبل الحرب 1.2 مليار دولار، إلا أنها وصلت الآن إلى 2.5 مليار دولار.