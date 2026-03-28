أعلنت الحكومة الروسية إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لوزارة الطاقة بصياغة قرار يحظر تصدير البنزين اعتباراً من أول أبريل القادم.



وأفادت وكالة تاس في وقت سابق بأن الحظر سيظل سارياً حتى 31 يوليو 2026.



وقال نوفاك إن الاضطرابات في سوق النفط والمنتجات النفطية العالمية، الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.



ارتفاع الطلب



وأضاف: «ارتفاع الطلب على موارد الطاقة الروسية في الأسواق الخارجية لا يزال عاملاً إيجابياً».



وذكرت الحكومة في بيان أن حجم معالجة النفط الخام لا يزال عند مستوى العام الماضي، مما يضمن استقرار إمدادات المنتجات النفطية.



وأبلغت مناطق عدة في روسيا وأجزاء خاضعة لروسيا داخل أوكرانيا عن نقص في البنزين العام الماضي بعد أن صعدت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية ووسط ارتفاع موسمي في الطلب على الوقود.



وفرضت روسيا مراراً قيوداً على صادرات البنزين والديزل للحد من ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة النقص.



ووفقاً لمصادر في القطاع صدرت البلاد نحو 5 ملايين طن من البنزين العام الماضي أو حوالى 117 ألف برميل يومياً.