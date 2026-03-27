فتحت الصين تحقيقين بشأن الممارسات التجارية الأمريكية، في إشارة إلى تصميمها على التصدي للرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل زيارته للبلاد في شهر مايو القادم.



وذكرت وزارة التجارة الصينية أن التحقيقين الجديدين أتيا في رد فعل على إعلان ترمب فتح تحقيقين في وقت سابق من الشهر الجاري ضد عدة دول، من بينها الصين.



حماية مصالح



وقال بيان الوزارة: «إن التحقيقين الصينيين تم إطلاقهما لحماية مصالح الصناعات الصينية ذات الصلة».



وأعرب البيان عن معارضة شديدة للتحقيقين الأمريكيين.



وسيبحث أحد التحقيقين بشأن السياسات الأمريكية التي تقيد دخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، والسياسات التي تضع حدا أقصى للصادرات الأمريكية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة للصين. ويركز الآخر على حدود صادرات الصين من الطاقة النظيفة.



ورقة تفاوض



وأوضحت الوزارة أن التحقيقين من المتوقع أن يستغرقا ستة أشهر وقد يتم تمديدهما ثلاثة أشهر إضافية إذا تطلب الأمر.



وتعد التحقيقات الصينية أحدث جولة في حرب تجارية طويلة الأمد وقد يتم استخدامها كورقة تفاوض لمواجهة أي رسوم جمركية أمريكية جديدة محتملة.



وكانت المحكمة العليا الأمريكية ألغت بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، ورد الرئيس بإطلاق ما يعرف بالتحقيقات التجارية في إطار «المادة 301» كرد فعل.