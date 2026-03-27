أظهرت وثيقة، اليوم، أن وزارة الصناعة اليابانية طلبت من تجار الجملة المحليين التحول إلى تسعير خام برنت بدلا من الاعتماد على مؤشر خام دبي عند تحديد أسعار البنزين في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».



مجموعة أدوات



يأتي الإجراء ضمن مجموعة أدوات استخدمتها اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في الحصول على أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية، لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.



وتنوعت هذه الأدوات بين السحب الجزئي من احتياطيات النفط والنظر في التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام للتعامل مع تراجع الين.



وأحجمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة عن التعليق على الوثيقة.



وحالياً تناول عقود الآجلة لخام برنت في حدود 100 دولار للبرميل، وهو أرخص من خام دبي القياسي في آسيا، لذا فإن الوثيقة تقول إن التحول سيحد من ارتفاع أسعار البنزين، وتقترح أيضا أن يواصل تجار الجملة تسعير منتجاتهم على أساس خام برنت من الآن فصاعدا.



وهذه التوجيهات الإدارية من الحكومة ليست ملزمة قانوناً، لكن الشركات عادة ما تمتثل لها.