أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط والتحركات في أسواق الأسهم تضع تصوراً سلبياً لآثار حرب إيران على مؤشرات الاقتصاد الكلي العالمي.



معدلات النمو



وأوضحت الوكالة أن استمرار صعود أسعار الطاقة سيؤثر بشكل مباشر وحاد على معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.



وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتعوض بعض خسائر الجلسة الماضية، فيما يعيد المستثمرون تقييم احتمالات تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، مع إعلان إيران أنها لا تزال تدرس الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب التي عطلت تدفقات الطاقة.



مزيد من التقلبات



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.91 دولار أو 3.83% إلى 106.1 دولار للبرميل وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29 دولار أو 3.64% إلى 93.61 دولار للبرميل.



وقال كبير الاقتصاديين في معهد إن.إل.آي للأبحاث تسويوشي أوينو: «تلاشى التفاؤل حيال وقف إطلاق النار، والمعايير التي حددتها واشنطن تبدو عالية ما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من التقلبات اعتماداً على المفاوضات والإجراءات العسكرية من كلا الجانبين».