افتتحت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار فعاليات اليوم الأول من «قمة الأولوية» في ميامي 2026 تحت شعار «حركة رأس المال»، التي جمعت مستثمرين عالميين وصناع سياسات وقادة أعمال؛ لبحث كيفية انتقال رؤوس الأموال عبر المناطق والقطاعات والتقنيات في ظل التحولات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.



وناقش المتحدثون والمشاركون في الجلسات كيف يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، وبغايات أكثر وضوحًا، نحو مراكز نمو جديدة، ونقل العمليات إلى الدول القريبة، والبنية التحتية، والطاقة، ورأس المال البشري بوصفها مقومات رئيسية للنمو طويل الأجل.



ملاذ آمن



وسلط القادة الضوء على تحول أمريكا اللاتينية إلى ملاذ آمن ومحرك للنمو، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة، وأسواق مالية آخذة في التوسع، وأهمية جيوسياسية متزايدة.



وقال رئيس اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس في افتتاح القمة: «هذه هي اللحظة المناسبة للانتقال من التشتت إلى التوافق، ومن التردد إلى العمل، والنظام الجديد لأمريكا اللاتينية لن تحدده الخطابات، بل القرارات والشراكات والاستثمارات».



وخلال الجلسات، أشار المتحدثون إلى التدفقات الرأسمالية القوية إلى الأسواق الرئيسية مثل البرازيل ودور أمريكا اللاتينية في الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي وأهمية الاستثمار في البنية التحتية والتعليم لتحقيق عوائد طويلة الأجل.



إجراءات عملية



وإلى جانب الجلسات العامة، عُقدت سلسلة من الاجتماعات المغلقة التي جمعت مستثمرين وصناع سياسات وقادة قطاعات لتحويل النقاشات إلى إجراءات عملية، وركزت هذه التجمعات رفيعة المستوى على: الأصول الرقمية والتحكم المركزي، والمدن ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة للاستثمار طويل الأجل، ومستقبل بيئة العمل في عام 2050، ورسخت هذه الاجتماعات دور مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار كمنصة جامعة تلتقي فيها الأفكار والأشخاص ورؤوس الأموال لدفع عجلة النتائج الملموسة.



كما شهدت القمة الإعلان عن «مؤشر حركة رأس المال» (CMI)، وهو مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى تتبع كيفية تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود والقطاعات والتقنيات.



وسيوفر المؤشر، الذي سيتم الكشف عنه خلال النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII10)، لصناع القرار رؤية أوضح حول كيفية تشكيل الاستثمار لمستقبل الاقتصادات والمجتمعات.



منصة المبتكرين



وسلطت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الضوء على مسابقة «منصة المبتكرين» لعام 2026 (FII Innovators Pitch)، في نسختها الثالثة، التي أُطلقت بالتعاون مع «مبادرة حلول معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» (MIT Solve)، وذلك ضمن ركيزة «العمل» (ACT) الخاصة بالمؤسسة.



وستجمع المبادرة شركات ناشئة ذات إمكانات واعدة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم، لربطها بالمستثمرين والشركاء العالميين، على أن يُدعى المرشحون النهائيون لعرض أفكارهم خلال النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار.



وأثبتت قمة الأولوية في ميامي أنه في عالم أصبحت فيه التحولات الجذرية هي «الوضع الطبيعي الجديد»، يعيد رأس المال التموضع وتغيير اتجاهاته، ويظل التركيز منصبّاً على كيفية مواءمة رأس المال مع الفرص، وكيفية تحويل هذه الحركة إلى أثر ملموس.