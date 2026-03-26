بعد سلسلة مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، في ظل ضبابية المشهد الجيوسياسي وتأثيره المباشر على السياسات النقدية العالمية، قلصت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم.



وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 2.35% أو 108 دولارات عند 4,444.30 دولار للأوقية، بعدما لامست 4,409.30 دولار.



وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.45% عند 4,441.03 دولار للأوقية، وخسر نظيره للفضة نحو 4.5% ليتداول عند 68 دولارًا للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% ليتداول عند 99.83 نقطة.



وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 6% عند 68.27 دولار للأوقية، وهبطت الأسعار الفورية للبلاتين بنحو 2.3% عند 1,880.97 دولار، وانخفضت نظيرتها للبلاديوم 2.15% عند 1,385.79 دولار.



ويأتي هذا وسط تضارب الأنباء الدبلوماسية، إذ صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران تسعى جاهدة لإبرام اتفاق ينهي نحو أربعة أسابيع من القتال، بينما نفى وزير الخارجية الإيراني وجود نية لإجراء محادثات لإنهاء النزاع.