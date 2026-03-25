ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 11,050.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال. وجاء أداء السوق اليوم، مدعوماً بتفاؤل حذر لدى المستثمرين بأن الأزمة في الشرق الأوسط قد تتجه نحو تسوية محتملة.



ويعزز هذا التفاؤل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن أمس، أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها الرامية للتفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 172 مليون سهم؛ وسجلت أسهم 228 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 35 شركة أخرى.



تصدر ونشاط



وتصدرت أسهم شركات «الوطنية للتعليم»، و«صالح الراشد»، و«الأسماك»، و«عطاء»، و«شري» قائمة الأكثر ارتفاعاً، بينما كانت أسهم شركات «ينساب»، و«مكة»، و«الخدمات الأرضية»، و«المواساة»، و«ميفك ريت» الأكثر انخفاضاً، بنسب راوحت ما بين 2.04% و3.88%.



وعلى صعيد النشاط، جاءت أسهم شركات «أرامكو السعودية»، و«أميركانا»، و«الإنماء»، و«كيان السعودية»، و«أنابيب» كأكثر الشركات نشاطاً من حيث الكمية، بينما تصدرت «الراجحي»، و«أرامكو السعودية»، و«الأهلي»، و«الإنماء»، و«اس تي سي» القائمة من حيث القيمة.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» بنحو 0.3%، ليصل إلى مستوى 22573 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة تجاوزت 2.2 مليون سهم.