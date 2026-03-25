أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، أنها ستفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة.



وبحسب ما ذكرت وكالات أنباء، فإن رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي طلبت من المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول الإفراج عن كمية إضافية من مخزونات النفط بشكل منسق، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم.



أسوأ أزمة طاقة



وحذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أخيراً من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الوضع «خطير جدا».



وقال في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا: «حتى الآن، خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين في سبعينات القرن الماضي».



وأضاف: «في ذلك الوقت، خسر العالم نحو 5 ملايين برميل يوميا في كل من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين».