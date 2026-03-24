أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط إعادة جدولة الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو، الذي كان من المقرر عقده خلال الفترة 22–23 أبريل 2026 في مدينة جدة.



وأوضحت الوزارة أنّ هذا القرار يأتي بناءً على رغبة المنتدى في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن انعقاد الاجتماع في توقيت يحقق الأثر المنشود.



منصة عالمية



وأشار إلى أنّ المملكة كانت وما زالت على أتم الاستعداد لاستضافة الاجتماع الدولي في مدينة جدة، مستندةً إلى ما تمتلكه من خبرة وكفاءة تنظيمية عالية في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وما رسخته خلال السنوات الأخيرة من مكانة متقدمة كونها منصة عالمية للحوار، بما في ذلك النجاح الذي تحقق في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة الرياض عام 2024، وتتطلع الوزارة إلى عقد الاجتماع الدولي في موعد سيُعلن لاحقاً.



وصرح المنتدى الاقتصادي العالمي أنّ الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو يمثّل منصة رئيسية لتعزيز الحوار العالمي البنّاء، وأنّه بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرر المنتدى إعادة جدولة الاجتماع، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه وتعزيز أثره العالمي.