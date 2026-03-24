ارتفعت أسعار النفط اليوم متأثرة بمخاوف بشأن الإمدادات، بعدما نفت إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريباً.



وبقيت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل مع تلاشي التفاؤل بشأن خفض التصعيد الحربي، إذ واصلت إيران هجماتها على الخليج؛ وتبادلت إسرائيل وطهران إطلاق النار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.3% إلى 101.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار أو 2.4% إلى 90.28 دولار.



تأجيل الهجمات



وفي سياق متصل، أفادت شبكة CBS نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، بأن طهران تراجع مراسلات تلقتها من الولايات المتحدة عبر وسطاء، في إشارة إلى استمرار القنوات غير المباشرة رغم التوترات.



وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10% أمس، بعدما قال ترمب إنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، مضيفاً أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم مما أسفر عن «نقاط اتفاق رئيسية».



استعادة التوازن



وأضاف: «إن تعليق الضربات الأمريكية سحب جزءاً كبيراً من علاوة الحرب من أسعار النفط، إلا أن التعافي الحالي يعكس محاولة السوق استعادة توازنها وسط استمرار الاضطرابات، والمتعاملون يدركون أن تعليق الهجمات لا يعني زوال المخاطر، خصوصاً مع بقاء مضيق هرمز بعيداً عن كونه ممراً آمناً بالكامل».



من جهته، أشار بنك ماكواري إلى أنه في حال بقاء مضيق هرمز مغلقاً فعلياً حتى نهاية أبريل، فيمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل عام 2008 البالغ 147 دولاراً.