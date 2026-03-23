أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إجراء محادثات «مثمرة» مع إيران إلى موجة تحركات حادة في الأسواق العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط بقوة بنحو 13% قبل أن تقلص تراجعها إلى نحو 10%، ليتداول خام برنت عند 88.39 دولار للبرميل.



وامتدت الضغوط إلى أسواق الغاز، إذ انخفضت الأسعار في أوروبا بنسبة 8.9%، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في حال استمرار الحرب.



وارتدت أسعار الذهب بعدما فقدت أكثر من 8%، لتصل إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، وهبط الذهب إلى 4.203.21 دولار للأوقية، ليعود مرتداً إلى 4.400 دولار.



ارتفاع مفاجئ



وشهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً مفاجئاً في عقود الأسهم المستقبلية بعد إعلان الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات «جيدة ومنتجة» خلال اليومين الماضيين، وأنه قرر تعليق أي ضربات على محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية للطاقة.



وارتفعت عقود مؤشر داو جونز الصناعي المستقبلية بمقدار 1.100 نقطة، أي بنسبة 2.6%، بينما زادت عقود S&P 500 وNasdaq-100 بنسبة 2.7% لكل منهما.



وعكست أسواق الأسهم اتجاهها سريعاً بعد التصريحات، إذ محَت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرها السابقة وتحولت إلى الارتفاع، لتقفز لاحقاً بنحو 2.5%.



وفي أوروبا، قلّص مؤشر «ستوكس 600» خسائره من 2.5% إلى 0.6%، قبل أن يتحول إلى مكاسب بلغت 1.2%، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.



تحركات صعودية



واستفادت العملات المشفرة أيضاً من تحسن شهية المخاطرة، إذ قفز سعر عملة بتكوين المشفرة بنسبة 4.8% ليتجاوز مستوى 70 ألف دولار، في واحدة من أبرز تحركاتها الصعودية الأخيرة بعد الاضطرابات التي مرت بها أخيراً.



وتعكس هذه التحركات في الأسواق تحولاً سريعاً في توقعات المستثمرين من سيناريو تصعيد عسكري واسع إلى احتمالات تهدئة تدريجية، مدفوعة بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.



وكان الرئيس ترمب قد كتب على حسابه بموقع «تروث سوشيال» أنه، وبناءً على فحوى ونبرة هذه المحادثات التي ستستمر طوال الأسبوع، وجّه وزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مشيراً إلى أن القرار مرهون بنجاح الاجتماعات الجارية.