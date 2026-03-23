أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إجراء محادثات «مثمرة» مع إيران موجة تحركات حادة في الأسواق العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط بقوة، بينما قفزت الأسهم والعملات المشفرة، في مؤشر واضح على تبدد المخاوف من تصعيد عسكري وشيك في الشرق الأوسط.



وكتب ترمب في تغريدة على حسابه بموقع «تروث سوشيال» أنه، وبناءً على فحوى ونبرة هذه المحادثات التي ستستمر طوال الأسبوع، وجّه وزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مشيراً إلى أن القرار مرهون بنجاح الاجتماعات الجارية.



برنت إلى 88 دولاراً



وتكبدت أسعار النفط خسائر حادة عقب تصريحات ترمب، إذ هوت العقود الآجلة بأكثر من 11%، قبل أن تتعمق الخسائر إلى نحو 14%، ليقترب برميل خام برنت من 88 دولاراً، في ظل تزايد الرهانات على تجنب ضربات عسكرية تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران.



وامتدت الضغوط إلى أسواق الغاز، حيث تراجعت الأسعار في أوروبا بنسبة 8.9%، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في حال استمرار الحرب.



معنويات الأسواق



وعكست أسواق الأسهم اتجاهها سريعاً بعد التصريحات، إذ محَت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرها السابقة وتحولت إلى الارتفاع، لتقفز لاحقاً بنحو 2.5%.



وفي أوروبا، قلّص مؤشر «ستوكس 600» خسائره من 2.5% إلى 0.6%، قبل أن يتحول إلى مكاسب بلغت 1.2%، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.



وارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع أسعار النفط، في وقت فقد فيه الدولار مكاسبه، بينما صعد كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياتهما خلال اليوم، مستفيدين من تحسن المعنويات في الأسواق.



وبعد تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وسط ارتفع توقعات التضخم وزيادة قوة الدولار خلال الحرب، قلّص الذهب خسائره بعد تصريحات ترمب إلى نحو 1.5%، ليصعد فوق مستوى 4,400 دولار للأوقية.



في المقابل، ارتفعت الفضة بأكثر من 1% متجاوزة مستوى 69 دولاراً للأوقية، كما قفز النحاس في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 3%، بدعم من توقعات تحسن النشاط الاقتصادي.



شهية المخاطرة



استفادت العملات المشفرة أيضاً من تحسن شهية المخاطرة، إذ قفز سعر عملة بتكوين المشفرة بنسبة 4.8% ليتجاوز مستوى 70 ألف دولار، في واحدة من أبرز تحركاتها الصعودية الأخيرة بعد الاضطرابات التي مرت بها أخيراً.



وتعكس هذه التحركات في الأسواق تحولاً سريعاً في توقعات المستثمرين من سيناريو تصعيد عسكري واسع إلى احتمالات تهدئة تدريجية، مدفوعة بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.