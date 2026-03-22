أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، تقديمها رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي.



انتهاك صارخ



وأضافت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني حيث عرضت سلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي إضافة إلى منشآت مطار الكويت الدولي لمخاطر جسيمة.



وذكرت أن هذه الأحداث أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية ما استدعى وقف رحلات الطيران كافة وتسبب في خسائر مادية كبيرة لقطاع الطيران المدني وإصابات بشرية إضافة إلى تعريض أمن وسلامة الركاب والمنشآت للخطر.



ضمان الحماية



وأكدت الهيئة في رسالتها الرسمية أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لضمان حماية المجال الجوي والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات بما يكفل سلامة وأمن الطيران المدني وسيادة دولة الكويت على أجوائها والمباني والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي وفقا للمعايير الدولية. وركزت على احتفاظ دولة الكويت بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها ومرافقها.