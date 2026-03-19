حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب مع إيران وما يصاحبها من اضطرابات في إمدادات الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم، وذلك في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز لفترة طويلة.



وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن المؤسسة الدولية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، مشيرة إلى عدم تلقي أي طلبات رسمية للحصول على تمويل طارئ حتى الآن، مع التأكيد على جاهزية الصندوق لدعم الدول الأعضاء عند الحاجة.



وأضافت أن صندوق النقد يعمل على تحديث تقييمه الأخير للاقتصاد الأمريكي ليعكس تداعيات الحرب، على أن يتم عرض التقييم المحدث على مجلس الإدارة خلال الأسابيع القادمة قبل نشره رسمياً.



صدمات جديدة



وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد صرحت في وقت سابق، أن الحرب في الشرق الأوسط ستختبر مرونة الاقتصاد العالمي، وحذرت من أن «صدمات جديدة بأشكال وأحجام مختلفة» ستستمر في الظهور.



وفي تأكيدها على قلق صندوق النقد الدولي من المعاناة وفقدان الأرواح الناتجة عن أزمة الشرق الأوسط، حذرت غورغييفا من أن الصراع المطول قد يؤثر على أسعار الطاقة، ومعنويات السوق، والنمو الاقتصادي، والتضخم، «مما يضع أعباء جديدة على عاتق صانعي السياسات في كل مكان».