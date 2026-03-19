رغم تصاعد حدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ودخولها الأسبوع الثالث، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، متأثرةً بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كما أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 5.2% أو ما يعادل 255.3 دولار إلى 4.640.3 دولار للأوقية. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو القادم بنسبة 10% إلى 69.88 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري 8.09% ليسجل 69.21 دولار.



الأسباب الرئيسية



وبحسب خبراء ومحللين، فإن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع هو جني الأرباح، إذ شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر التي سبقت الأزمة الحالية، مما جعل العديد من المستثمرين يحققون مكاسب كبيرة، ومع تعرض أسواق الأسهم لضغوط عقب قفزة أسعار النفط، باع بعض المستثمرين جزءاً من حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة وتعويض الخسائر في قطاعات أخرى، وهذا النوع من البيع ليس غريباً خلال فترات اضطراب السوق، إذ تصبح السيولة أولوية قصوى.



وأشاروا إلى أن قوة الدولار الأمريكي تعززت مع إقبال المستثمرين على الاحتفاظ بالسيولة النقدية خلال اضطرابات السوق. وأفادوا أن الدولار القوي يميل إلى التأثير سلباً على الذهب لأنه يجعله أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، كما أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تقليل جاذبية الأصول غير المدرة للدخل مثل الذهب.