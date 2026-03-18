ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مع تفاقم مخاوف اضطرابات الإمدادات نتيجة الهجمات على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم شهر مايو القادم بنسبة 4.5% أو 4.66 دولار إلى 108.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وزادت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل القادم بنسبة 1.85% أو ما يعادل 1.86 دولار عند 98.07 دولار للبرميل.



مخزونات أمريكا



وأفادت تقارير إعلامية بتعرض بعض منشآت قطاع النفط الإيراني في منطقتي جنوب بارس وعسلوية لهجمات أمريكية إسرائيلية، دون وضوح حجم الأضرار بعد.



وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من مارس، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية اليوم انخفاضًا في مخزونات النفط الخام بنحو 1.5 مليون برميل.