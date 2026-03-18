ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مع تفاقم مخاوف اضطرابات الإمدادات نتيجة الهجمات على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات المخزونات الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم شهر مايو القادم بنسبة 4.5% أو 4.66 دولار إلى 108.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وزادت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل القادم بنسبة 1.85% أو ما يعادل 1.86 دولار عند 98.07 دولار للبرميل.
مخزونات أمريكا
وأفادت تقارير إعلامية بتعرض بعض منشآت قطاع النفط الإيراني في منطقتي جنوب بارس وعسلوية لهجمات أمريكية إسرائيلية، دون وضوح حجم الأضرار بعد.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من مارس، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية اليوم انخفاضًا في مخزونات النفط الخام بنحو 1.5 مليون برميل.
Oil prices rose during today's trading, amid escalating concerns over supply disruptions due to attacks on energy facilities in the Middle East, as markets await the release of U.S. inventory data.
Brent crude futures for May delivery increased by 4.5% or $4.66 to $108.23 per barrel, at 02:58 PM Mecca time.
U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude for April delivery rose by 1.85% or $1.86 to $98.07 per barrel.
U.S. Inventories
Media reports indicated that some Iranian oil facilities in the South Pars and Assaluyeh regions were subjected to U.S.-Israeli attacks, although the extent of the damage remains unclear.
Estimates from the American Petroleum Institute showed that U.S. crude oil inventories rose by 6.5 million barrels during the week ending March 13, and official data expected today is likely to show a decrease in crude oil inventories of about 1.5 million barrels.