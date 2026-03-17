ناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، سبل الحد من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والناجم عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، حيث يعتمد الاتحاد بشدة على استيراد النفط والغاز، وهو ما يعني أنه معرض بشدة لتقلبات الأسعار العالمية؛ مما دفع بعض المسؤولين والمحللين للتشكيك في قدرة الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلول سريعة.



وذكر مسؤولون مطلعون أن المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستعمل على صياغة تدابير طارئة تشمل دراسة الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، والاستفادة من مراجعة مرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي من شأنها خفض أسعار الكربون عن طريق زيادة المعروض من تصاريح الانبعاثات.



وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن للصحفيين: «نحن نواجه أزمة أسعار». وأضاف أن إمدادات النفط والغاز للاتحاد آمنة؛ لأن معظمها يأتي من الولايات المتحدة والنرويج وموردين آخرين لا يتأثرون بشكل مباشر بخفض الإنتاج في الشرق الأوسط.



وأوضح يورجنسن أن بروكسل تعمل على إعداد تدابير «محددة الأهداف وقصيرة الأجل» من شأنها تجنب إعادة تصميم شاملة لسوق الكهرباء في أوروبا، رغم اقتراحات حكومات، من بينها النمسا، بأن ينظر الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر.



وقالت وزيرة الطاقة الألمانية كاترينا رايش: «إن إمدادات الغاز من روسيا تعني العودة إلى وضع غير آمن على الإطلاق ودعم دولة داعية حرب، وهذا أمر غير وارد».



وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.



وسترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بالخيارات الطارئة هذا الأسبوع، قبل انعقاد قمة يوم الخميس القادم.