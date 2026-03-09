ارتفعت أسعار السكر العالمية خلال تعاملات الإثنين مع تجاوز برميل النفط نحو 119 دولاراً، نتيجة استمرار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من أن مصانع قصب السكر البرازيلية ستنتج كميات أكبر من الإيثانول وإمدادات أقل من السكر.



مصدر بديل



وصعدت العقود الآجلة للسكر الخام تسليم مايو القادم بنسبة 1.75% لتصل إلى 14.35 سنت للرطل، في تمام الساعة 1:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن سجلت زيادة ناهزت 3% في وقت سابق من الجلسة.



ويعزى هذا إلى النمو المتوقع في الطلب على «الإيثانول» كمصدر بديل للطاقة مع صعود أسعار الخام بشكل حاد. وأوضح ألبرتو بيكسوتو (مدير إحدى الشركات المتخصصة) أن الطلب على الوقود الحيوي يتزايد مع تضاعف أسعار النفط منذ بداية العام الحالي.