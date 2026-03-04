قفزت أسعار وقود الطائرات بوتيرة حادة خلال الأيام القليلة الماضية، لتسجل في أوروبا أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في عام 2022، مع تعطل صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.



وسجل سعر وقود الطائرات في القارة العجوز 1.222.25 دولار للطن، أخيراً، ليقفز بنحو 48% على مدار يومين فقط، وفقاً لبيانات نقلتها وكالة «بلومبيرغ».



تداعيات الحرب



وارتفعت «علاوة وقود الطائرات» فوق سعر النفط الخام في شمال غرب أوروبا لتتجاوز 70 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي غير مسبوق في البيانات التي ترصدها «جنرال إندكس - General Index» منذ عام 2008.



وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي على مضيق هرمز في استيراد 50% من احتياجاتها من وقود الطائرات، مقارنة بـ12% فقط من وقود الديزل، مما يجعل قطاع الطيران الأوروبي الأكثر انكشافاً على تداعيات الحرب.