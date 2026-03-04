نمو متسارع لمشاركة المرأة في القطاع المحاسبي السعودي خلال الفترة من 2023 إلى 2025م، في مؤشر يعكس تطور جودة البيئة المهنية واتساع قاعدة الكفاءات المؤهلة، ويعزز مسار صناعة الثقة في التقارير المالية عبر رفع مستوى الالتزام بالمعايير وتوسيع الممارسة النظامية للمهنة، بحسب ما كشفته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وسجل مؤشر عدد الحاصلات على الشهادات المهنية نمواً بلغ 144% ليصل إجمالي الحاصلات على الشهادات المهنية إلى 3,524 بنهاية 2025، وتشمل هذه الشهادات مسارات مهنية مثل زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأخصائيي ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الشهادات التخصصية المرتبطة برفع الجاهزية الفنية وجودة المخرجات المهنية.

وامتد النمو إلى جانب مزاولة المهن التي تقع تحت إشراف الهيئة، إذ ارتفع إجمالي النساء الحاصلات على رخص مزاولة المهنة من 219 مرخَّصة بنهاية 2023 إلى 317 مرخَّصة بنهاية 2025 بنسبة نمو بلغت 45% بما يعكس اتساع نطاق الممارسة المهنية النظامية ودخول كوادر نسائية أكثر إلى المهنة عبر تأسيس مكاتب مهنية جديدة.

47 % زيادة بأعداد المتدربات

وفي جانب التدريب والتأهيل ارتفع عدد المتدربات من 5,261 متدربة في 2023 إلى 7,727 متدربة في 2025 بنسبة نمو نحو 47% بما يدلل على استمرار الاستثمار في تنمية المهارات ومواكبة المتغيرات الفنية وترسيخ الجاهزية المهنية.

ويعكس هذا النمو جودة بيئة العمل المحاسبية وتطور جاذبية المهنة للكوادر الوطنية بما يسهم في تعزيز موثوقية التقارير المالية ورفع كفاءة الحوكمة والامتثال وتحسين جودة القرار المالي.