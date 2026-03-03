صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، بنسبة 2%، لتتجاوز العملة الأمريكية حاجز 50 جنيهاً للمرة الأولى منذ أشهر.



ويأتي هذا بالتزامن مع تخارج المستثمرين الأجانب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وخصوصاً عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران ورد الأخيرة بضربات جوية استهدفت إسرائيل ودول الخليج ودولاً عربية.



ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وبنك بيت التمويل الكويتي عند مستوى 50.15 جنيه للشراء مقابل 50.25 جنيه للبيع.



وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي عند مستوى 49.07 جنيه للشراء مقابل 49.17 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري وبنك كريدي أغريكول وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك «إتش إس بي سي» سجل سعر صرف الدولار 50.10 جنيه للشراء مقابل 50.20 جنيه للبيع.

أداء قوي



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 49.16 جنيه للشراء مقابل 49.30 جنيه للبيع.



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.