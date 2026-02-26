ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تزايد الإقبال على الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية إزاء سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيداً من التفاصيل حول المحادثات الأمريكية - الإيرانية المقررة اليوم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5,182.18 دولار للأوقية. وسجل أمس الأول أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم 0.5% إلى 5,198.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 87.43 دولار للأوقية. واستقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 2,286.44 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.3% إلى 1,772.25 دولار.
عامل محفز
وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى المجموعة المصرفية «سويسكوت»: «استمرار التوتر بين إيران وأمريكا والضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي في ظل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمثلان عاملاً محفزاً إيجابياً للذهب».
وكانت أسعار الذهب قد سجلت مستوى قياسياً بلغ 5,594.82 دولار في 29 يناير الماضي، وارتفعت 20% منذ بداية العام.
Gold prices rose today, with increasing demand for safe havens amid uncertainty regarding U.S. tariff policies, as investors await more details about the scheduled U.S.-Iran talks today.
Gold rose 0.2% in spot transactions to $5,182.18 per ounce. It recorded its highest level in more than three weeks the day before yesterday.
U.S. gold futures for April delivery fell 0.5% to $5,198.70.
As for other precious metals, silver fell 2.2% in spot transactions to $87.43 per ounce. Platinum remained stable in spot transactions at $2,286.44 per ounce, while palladium dropped 1.3% to $1,772.25.
Stimulus Factor
The dollar weakened, making dollar-denominated commodities cheaper for buyers holding other currencies.
Carlo Alberto De Casa, an analyst at the banking group "Swissquote," said: "The ongoing tension between Iran and the U.S. and the uncertainty surrounding the global economy due to President Donald Trump's tariffs represent a positive stimulus factor for gold."
Gold prices had reached a record level of $5,594.82 on January 29, and have risen 20% since the beginning of the year.