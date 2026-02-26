ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تزايد الإقبال على الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية إزاء سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيداً من التفاصيل حول المحادثات الأمريكية - الإيرانية المقررة اليوم.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5,182.18 دولار للأوقية. وسجل أمس الأول أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم 0.5% إلى 5,198.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 87.43 دولار للأوقية. واستقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 2,286.44 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.3% إلى 1,772.25 دولار.



عامل محفز



وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.



وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى المجموعة المصرفية «سويسكوت»: «استمرار التوتر بين إيران وأمريكا والضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي في ظل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمثلان عاملاً محفزاً إيجابياً للذهب».



وكانت أسعار الذهب قد سجلت مستوى قياسياً بلغ 5,594.82 دولار في 29 يناير الماضي، وارتفعت 20% منذ بداية العام.