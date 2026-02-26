ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5183.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0258 بتوقيت جرينتش. وسجّلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5% إلى 5200.50 دولار.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 88.84 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.
وانخفض البلاتين بالمعاملات الفورية 0.5% إلى 2274.16 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4% إلى 1770.05 دولار. وبلغ كلا المعدنين في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.