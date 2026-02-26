ارتفعت ‌أسعار الذهب اليوم، بدعم ⁠انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5183.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0258 بتوقيت جرينتش. ​وسجّلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى ‌لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5% إلى 5200.50 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ​الفضة في ⁠المعاملات الفورية 0.6% إلى 88.84 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.

وانخفض البلاتين بالمعاملات ‌الفورية 0.5% إلى 2274.16 دولار للأوقية، في ​حين تراجع البلاديوم 1.4% إلى 1770.05 دولار. وبلغ ​كلا المعدنين في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.