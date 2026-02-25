وصل عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار خلال عام 2025 نحو 24244 ترخيصاً، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 69% مقارنة بعام 2024، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري «تستر».



وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.



تعزيز وجذب



وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات وتُشارك في مختلف المحافل لتحقيق ذلك.



وسجلت التراخيص الاستثمارية نمواً متسارعاً منذ عام 2021، إذ ارتفع عددها من 2832 ترخيصاً في ذلك العام إلى 4362 ترخيصاً في 2022، بنمو 54%، قبل أن يتضاعف تقريباً في 2023 ليصل إلى 8540 ترخيصاً بارتفاع 96%، واستمر الزخم خلال 2024 بارتفاع العدد إلى 14321 ترخيصاً بزيادة 68%.