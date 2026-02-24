دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، اليوم، الولايات المتحدة، التي تسهم بأكبر حصة في ميزانية الهيئة الدولية، إلى دفع نصيبها بالكامل بعد أن سددت واشنطن دفعة جزئية فقط بلغت أقل من 5% من إجمالي المبلغ المستحق سداده.



وقال متحدث باسم «الأمم المتحدة» الأسبوع الماضي إن واشنطن سددت نحو 160 مليون دولار من أصل ما يربو على 4 مليارات دولار تدين بها لـ «الأمم المتحدة».



وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الهيئة تواجه انهياراً مالياً وشيكاً بسبب عدم دفع الحصص المقررة في الميزانية.



تسديد الإسهامات



ولدى سؤالها خلال مؤتمر صحفي في جنيف بشأن الدفعة الأمريكية، ردت بيربوك قائلة: «على كل دولة عضو أن تسدد إسهامها بالكامل وفي موعده، و160 مليون دولار ليس المبلغ الكامل بالتأكيد».



ورداً على سؤال حول ما إذا كانت «الأمم المتحدة» معرضة لخطر التهميش، أضافت بيربوك:«الأمم المتحدة» أيدت مجلس السلام الذي شكله ترمب في الشأن الذي يخص قطاع غزة فقط«.



وأشارت قائلة:»أما بالنسبة لكل ما يتعلق بالسلام والأمن، فلدينا مؤسسة دولية وهيئة شرعية تسمى «الأمم المتحدة».